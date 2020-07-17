Дело Ефремова передано в прокуратуру

Уголовное дело по факту смертельного ДТП в отношении Михаила Ефремова передано в прокуратуру. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Ефремову, устроившему смертельное ДТП в Москве, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Актер обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Потерпевшими по делу признаны родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова – вдова, два сына и брат.

По словам адвоката потерпевших Александра Добровинского, дело включает в себя видеоматериалы после ДТП и пять томов.

Близкие погибшего потребовали компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей.

Однако адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор своего подзащитного в деле о смертельной аварии. По словам юриста, «условный срок для Ефремова стал бы поражением для стороны защиты».

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД