Медведев назвал «борзостью» угрозы новых санкций США против «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» достроят, несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Газовый проект, конечно, будет завершен. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что раньше США для оправдания незаконных международных санкций выискивали «благовидный» повод: защиту прав человека, агрессивное поведение страны или отдельной личности.

«По «Северному потоку – 2» все названо своими именами: «Проект – прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это наш бизнес. И все», – добавил зампред Совбеза.

Он отметил, что США «плевать» на европейских партнеров, солидарность в кризис и другие аспекты международной попитики.

«От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально», – оценил ситуацию Медведев.

В среду госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Представитель кабмина ФРГ заявил, что после этого позиция германского правительства к проекту не изменилась.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

В свою очередь в Кремле заявили, что угрозы Помпео о новых санкциях против «Северного потока – 2» являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.

Стоит отметить, что Вашингтон на данный момент не собирается вводить санкции против компаний, которые строят «Северный поток – 2» и вторую ветку «Турецкого потока». Госдепартамент США объяснил, что введет эти санкции в случае, если сочтет это целесообразным.