Москва оценила санкции США против газопроводов

Дополнительные санкции Вашингтона в отношении российских газопроводов демонстрируют отсутствие у США других аргументов в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Отмечаем, что с удивительным упорством в Вашингтоне продолжают доказывать миру то, что стало аксиомой, а именно факт того, что кроме санкций у США не осталось иных аргументов международной повестки», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Она отметила, что санкции теперь затрагивают и союзников США в Европе.

«На этот раз сам руководитель госдепартамента [Майк Помпео] объявил о корректировках в публикуемых ведомством разъяснениях по применению статьи 232 закона от 2017 года о противодействии противникам Америки посредством санкций. Теперь, как было объяснено госдепартаментом, действие этого закона все-таки будет распространяться на газопроводные проекты, в частности «Северный поток – 2» и вторую ветку «Турецкого потока», – сказала дипломат.

США также пригрозили репрессивными мерами в случае, если «нарушители» будут участвовать в российских проектах, напомнила Захарова. «Чем больше я смотрю интервью Майка Помпео в последнее время, где он затрагивает подобные темы, тем больше мне кажется, что я смотрю художественный фильм времен холодной войны», – добавила она.

Захарова задалась вопросом, читали ли в госдепартаменте статью 232, на которую ссылался Помпео. «Мы читали. И рассказывали американским партнерам о деталях договоренностей – и международных и их внутренних законодательных актов, на которые они ссылаются», – указала дипломат.

По словам представителя МИД, в статье говорится, что президент США может вводить санкции только «по согласованию с союзниками».

«Любопытно, такие решения с кем-то согласовывались? Может быть, с Берлином? Хотя там только ленивый не обозначил свое негативное отношение к неким гипотетическим американским санкциям против немецких компаний», – сказала Захарова. По мнению Москвы, США преследуют свои экономические интересы, в числе которых – закрепление в Европе в качестве поставщика углеводородов.

Также представитель МИД обратила внимание на фразу главы МИД Германии Хайко Мааса, заявившего, что Вашингтон пренебрегает правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями «Северному потоку – 2».

«В общем-то, с этой фразой невозможно не согласиться. Есть только одно «но»: возможно, проблема в том, что ее начали произносить только сейчас. Возможно, нужно было бы оперировать подобными тезисами чуть раньше», – заключила дипломат.

В среду Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Представитель кабмина ФРГ заявил, что после этого позиция германского правительства к проекту не изменилась.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

В свою очередь в Кремле заявили, что угрозы госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях против «Северного потока – 2» являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.

Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС всегда поддерживал и придерживается прозрачности и строгого соблюдения европейского и международного права в энергетике.