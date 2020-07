ЕК вопреки решению суда решила продолжать передачу США данных жителей ЕС

Еврокомиссия (ЕК) объявила, что страны ЕС смогут продолжать передавать США личные данные своих граждан, несмотря на решение европейского суда. Об этом сообщила заместитель главы ЕК Вера Юрова.

«Суд ЕС принял решение об аннулировании соглашения о передаче данных, однако он подтвердил директиву ЕС о защите данных, в рамках которой пока продолжится обмен информацией между ЕС и США», – передает ТАСС слова Юровой.

Ранее сообщалось, что тысячи компаний могут быть вынуждены перестать хранить информацию о резидентах Европейского союза на серверах в США в связи с решением Европейского суда, который постановил, что трансфер данных подвергает европейцев риску слежки со стороны властей США.

Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield. Это решение является победой для активистов в области защиты частной информации, которые выступают против хранения данных о европейских гражданах в США, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Между тем оно создаст юридические препятствия и может привести к сбоям операций тысяч транснациональных компаний, которые ведут свою деятельность в США и Европе.

В зависимости от того, как будет применяться постановление суда, некоторые из них, включая технологических гигантов Facebook Inc., Alphabet Inc. и Apple Inc., могут быть поставлены перед выбором: перенести дата-центры в Европу, что является дорогостоящим процессом, или прекратить вести бизнес в регионе.

