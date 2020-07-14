Меркель заявила об отсутствии защиты ЕС со стороны США

Защита Европы Соединенными Штатами на сегодняшний день не является «само собой разумеющимся» делом, Европе предстоит найти на это общий ответ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.

«Нужно сказать, что спустя 30 лет после воссоединения Германии, 30 лет спустя окончания «холодной войны», мир позиционирует себя по-новому. То, что для нас было само собой разумеющимся, например, то, что США будут защищать Европейский союз, – это уже не само собой разумеется, это изменилось», – передает слова Меркель РИА «Новости».

Канцлер отметила, что Европа и Германия «должны найти подходящий ответ, и этот ответ не должны сводиться к единоличным действиям национальных государств». «Для нас этот ответ должен быть в многостороннем союзе, и ЕС – такой многосторонний союз», – отметила Меркель.

Напомним, 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

1 июля Трамп утвердил план вывода части войск США из Германии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта Россия – НАТО.