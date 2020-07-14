Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны. Обвинения также коснулись двух сотрудников Сбербанка и ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова.

Простаков написал в Telegram, что просит прощения «у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным».

«Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить (...) Благодаря усилиям многих женщин сейчас к проблеме подобного мужского поведения приковано огромное внимание. Надеюсь, мы, мужчины, будем меняться в лучшую сторону», – добавил он.

По его словам, он «не считает возможным» оставаться в должности шеф-редактора.

Кроме того, обвинения коснулись двух сотрудников Сбербанка: SMM-менеджера банка Руслана Гафарова и руководителя проектов Сергея Миненко, передает «Ридус».

Против мужчин выступили несколько девушек, в том числе журналистка Залина Маршенкулова.

Они сообщили, что Миненко и Гафаров якобы неоднократно в пьяном виде приставали к знакомым женщинам на вечеринках. Гафаров также писал подругам сообщения сексуального характера; кроме того, его обвинили в изнасиловании.

Авторы Telegram-канала «Расстрига» проследили хронологию развития скандала с обвинениями в домогательствах: «Первой о своем опыте нахождения в абьюзивных отношениях рассказала парикмахер Виолета Эр. Вслед за ней о случаях домогательства и сексуального насилия начали писать другие девушки. Многие из этих историй касались журналистов».

Отметим, что бывший молодой человек, о котором рассказала Эр, принес извинения после огласки ситуации. Он сообщил, что записался на терапию в «Группу преодоления абьюзивной ментальности», «отправил личные извинения каждому, кем я манипулировал (абьюзил) для личной выгоды», а также решил отказаться от алкоголя «хотя бы на месяц».

Также среди обвиненных оказался Простаков: «Бывшие коллеги рассказали о нескольких эпизодах домогательств. Еще одна девушка указала на то, что Простаков был свидетелем группового изнасилования в собственной квартире».

Другим участником скандала стал Миненко, который ранее работал в изданиях Men's Health Russia, «Мел», «Газета.ру», «Известия». Его бывшие коллеги сообщили «о его многочисленных попытках склонения к сексу и оскорблениях»: «В одном из сообщений утверждалось, что сотрудник Сбербанка хвастал видео, которые он делал во время занятия сексом с девушками, которые не знали о находящихся в его квартире камерах».

Другой сотрудник Сбербанка SMM-менеджер Руслан Гафаров также был обвинен в изнасиловании. Пресс-секретарь центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова написала, что мужчина изнасиловал ее два года назад на вечеринке, а после этого извинился. С обвинениями в его адрес выступили и другие девушки.

Кроме того, обвинения в харассменте прозвучали в адрес ведущего «Дождя» Павла Лобкова: бывший стажер телеканала написал, что тот якобы «пытался склонить его к занятию сексом, убеждая, что «с парнями так же хорошо, как и с девушками».

Обвинения в участии в групповом изнасиловании прозвучали также в адрес фоторедактора «МБХ Медиа» Андрея Золотова. Он эти обвинения отверг, заявив, что это был «групповой секс по обоюдному согласию, в котором он не участвовал».

Напомним, в 2018 году скандал разгорелся вокруг обвинений главного редактора издания «Медуза» в домогательствах.