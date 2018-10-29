Блогеры отреагировали на отставку главного редактора «Медузы» после скандала

Блогеры раскритиковали Ивана Колпакова, который подал в отставку с поста главного редактора издания «Медуза» после обвинений в домогательствах к жене сотрудника.

«Колпаков подал в отставку. Получается, тот чувак, у которого не хватило сил съездить Колпакову по фейсу за оскорбленную жену, еще и уволился зря?» – написал журналист «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале Kotsnews.

«Колпаков молодец. Жму руку», – заявил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в своем канале «Расстрига».

«Я вот не понимаю – вроде правильное, нравственное решение. Ну почему же уходя не объяснить ситуацию? Что значит не было харрасмента? Почему отрицаешь эти обвинения? А что было тогда? Ну почему Иван, которого я как журналиста очень уважаю, не может просто и ясно ответить и закрыть эту историю. Что значит «невозможно и бессмысленно себя защищать»? Ну тогда не защищай, признай, что был харрасмент. Извинись. Что за странная позиция: «ничего не было, но что было – объяснять бессмысленно»?» – спросила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Так жалко Колпакова, он такой хороший, а мы такие плохие. Это ведь история не про Колпакова и не про «Медузу». Это история про то, как созданная тобой машина уничтожения неизбежно ударит по себе самому. Не создавай машину уничтожения, не желай другому зла. Никогда. И тогда она к тебе не вернется. И если вы думаете, что отставка Колпакова с поста главного редактора – это конец истории, то вы ошибаетесь. Это еще один шаг к катастрофе», – считает журналист Максим Кононенко.

Он разбирает заявление Колпакова в соцсетях:

«Колпаков пишет, что это мы во всем виноваты («Я ухожу, потому что мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил»). Потому что он начал врать («Я категорически отказываюсь признавать обвинения в харрасменте и сексуальных домогательствах» – хотя двумя неделями раньше писал: «Две недели назад я очень сильно напился и обидел жену сотрудника «Медузы». Это была довольно безобразная выходка»). Ну и потому, конечно, что Колпаков на самом деле никуда не уходит («Я по-прежнему один из трех основателей «Медузы». И буду по мере сил участвовать в ее работе»). То есть сопротивление катку, который ты сам создал, продолжается. И именно поэтому каток будет давить дальше и все сильнее. До тех пор, пока все не замолчат», – подытожил Кононенко.

«В чем главная ошибка «Медузы» в случае с Колпаковым? Его нужно было уволить немедленно, как только появилась информация о случае приставания. И извиниться. Кейсы, которые описывают похожие кризисные ситуации, есть во многих западных пособиях. Но «крутые информационщики» решили, что правила для них не действуют. Наелись говна. Поделом. Долго теперь будут отмываться. Если отмоются», – заявил российский политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

«Иван Колпаков уходит в отставку. Но посмотрите, с какой хамской интонацией он это делает. Говорит, что это мы виноваты. Мы – это женщины, возмутившиеся наглостью и безнаказанностью. Отнекивается от факта домогательств, который раньше признал. Потому что на самом деле он так не считает. Понимаете? Положить руку на задницу жены коллеги и сказать циничное «мне за это ничего не будет» – для Колпакова это ок, не харрасмент. В это он действительно верит, а все предыдущие извинения – это фейк. Похвально, что «Медуза» не хочет быть фейком. Круто, что феминистки могут отправить хама в отставку», – считает автор канала «Нет значит нет».

Напомним, в пятницу Колпаков, обвиненный в домогательствах, объявил о своей отставке, заявив, что только так можно минимизировать репутационный ущерб для издания.

До этого Колпаков был отстранен от руководства изданием, но позже вернулся.

Вместе с тем сотрудник портала, обвинивший главного редактора в домогательствах к его жене, уволился по собственному желанию. Главный редактор газеты ВЗГЛЯД Константин Кондрашин предложил работу сотруднику, жену которого оскорбил Колпаков.