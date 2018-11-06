Главред «Медузы» вернулся к работе после обвинений в домогательствах

Совет директоров издания «Медуза» решил оставить Ивана Колпакова на посту главного редактора, несмотря на обвинения в домогательствах.

Как сообщает на странице издания в Facebook, 20 октября «Медуза» отмечала в Риге день рождения. На вечеринке произошел неприятный инцидент. «Примерно в четыре утра главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников «Медузы» и сказал: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить (харассмент – в праве США преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни ­– прим. ВЗГЛЯД), и мне за это ничего не будет». Сам Колпаков не помнит, что именно произошло, но признает, что такое могло случиться.

О произошедшем рассказал муж пострадавшей, после чего Колпаков принял решение временно сложить с себя полномочия главреда до проведения расследования и вынесения решения советом директоров издания. Две недели обязанности главного редактора исполняла основатель и генеральный директор издания Галина Тимченко.

Совет директоров, собравшийся на минувших выходных, решил, что него «нет оснований считать, что Иван Колпаков когда-либо прежде позволял себе подобные действия». «Большинство сотрудников «Медузы», опрошенных членами совета, высказались за то, чтобы Колпаков остался главным редактором издания, хотя и назвали его поведение на вечеринке неприемлемым», – отметили в издании.

Публичность и временное отстранение от должности за произошедшее редакция сочла «достаточным наказанием и гарантией того, что это не повторится».

«Конечно, я безумно рад, что совет директоров меня возвращает - он был волен поступить как угодно, вплоть до самых жестких мер. Я делал и делаю все, чтобы исправить ситуацию», – написал в Facebook сам Колпаков.

На возвращение Колпакова на должность главреда издания уже отреагировали в соцсетях.

«Ну и хорошо, что вернули. И помните, мои дорогие: Друзьям – все, чужим – закон», – написала по этому поводу Божена Рынска.

«Это разовый инцидент. Проблема не носит системный характер. Колпаков никогда не позволял себе такого в прошлом». То есть, один раз можно. Ок», – прокомментировал случившееся журналист Максим Кононенко.

«Знаете, а ведь Слуцкий тоже для кого-то любимый, важный, веселый и отважный... То есть пошумели и хватит? А какие-то последствия для Колпакова вообще были? Ну или хоть что-то, кроме возни в соцсетях? Европейские ценности, ну да», – отреагировала на инцидент Ксения Собчак.

«По всем либеральным ценностям, которые так рьяно отстаивала все это время редакция, главред должен был быть уволен с позором. Но вышло не так. На душе у рьяных сторонников «Медузы» от такой непоследовательности должно быть смутно», ­– прокомментировали случившееся в Telegram-канале RT.