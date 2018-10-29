Колпаков прокомментировал уход с поста главреда «Медузы»

Иван Колпаков подтвердил решение оставить пост главного редактора «Медузы», подчеркнув, что не признает обвинения в сексуальных домогательствах.

«С этой минуты я не главный редактор «Медузы». Я ухожу, потому что не вижу иного выхода. Потому что так будет лучше для «Медузы», – написал Колпаков в Facebook.

По словам журналиста, он оставляет пост, потому что ему «больно видеть», как уничтожается то, что он строил. «Потому что мне противна несправедливость. Потому что не все, что сломалось, нужно обязательно чинить», – написал журналист.

«По поводу так называемого инцидента. Я категорически отказываюсь признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах. Но я оказался в ситуации, когда невозможно и бессмысленно себя защищать», – добавил Колпаков.

Он отметил, что исполнять обязанности главного редактора «Медузы» будет Татьяна Ершова.

«Я по-прежнему один из трех основателей «Медузы». И буду по мере сил участвовать в ее работе. Но не как руководитель. Этот этап в моей жизни закончился. Я горжусь тем, что сделал как главный редактор «Медузы». Это крутое издание. Возможно, самое крутое из тех, которые мне доводилось наблюдать», – заключил Колпаков.

Ранее в пятницу Колпаков, обвиненный в домогательствах, объявил о своей отставке, заявив, что только так можно минимизировать репутационный ущерб для издания.

До этого Колпаков был отстранен от руководства изданием, но позже вернулся.

Вместе с тем, сотрудник портала, обвинивший главного редактора в домогательствах к его жене, уволился по собственному желанию. Главный редактор газеты ВЗГЛЯД Константин Кондрашин предложил работу сотруднику, жену которого оскорбил Колпаков.