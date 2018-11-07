Определилась судьба сотрудника «Медузы», обвинившего главреда в приставаниях к жене

Основатель и генеральный директор издания «Медуза» Галина Тимченко заявила, что сотрудник портала, обвинивший главного редактора в домогательствах к его жене, уволился по собственному желанию.

«Сотрудник «Медузы», который сообщил об инциденте, предупредил, что если Иван Колпаков останется главредом, он уволится. Во время подготовки к СД (совету директоров) он добровольно встретился с членами СД и не выдвигал никаких требований. Вчера я спросила его, каково его решение и предложила три варианта: остаться и продолжать работать (был вариант и удаленной работы), уйти по соглашению сторон с компенсацией или уволиться по собственному желанию, если у него оно не пропало. Сегодня он выбрал третий вариант», – сообщила Тимченко в своем Facebook.

Ранее стало известно, что совет директоров издания «Медуза» решил оставить Ивана Колпакова на посту главного редактора, несмотря на обвинения в домогательствах.

Речь идет об инциденте 20 октября, когда Колпаков в состоянии алкогольного опьянения, как утверждается, домогался жены одного из сотрудников «Медузы». Колпаков не помнит этого, но признает, что это могло случиться.

Муж пострадавшей рассказал о пострадавшем, после чего Колпаков принял решение временно сложить с себя полномочия до проведения расследования. Две недели обязанности главного редактора исполняла Галина Тимченко.