Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков подал в отставку после скандала

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков объявил о своей отставке, заявив, что только так можно минимизировать репутационный ущерб для издания.

«Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», – цитирует Колпакова «Медуза».

Уточняется, что отставка Колпакова связана с обвинениями, которые выдвинула против него жена одного из сотрудников издания.

Ранее он был отстранен от руководства изданием, но позже вернулся.

В пятницу же он решил подать в отставку после многочисленной критики со стороны общественности.

Временно исполнять обязанности главного редактора будет Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора «Медузы».

Основатель и гендиректор издания «Медуза» Галина Тимченко заявляла, что сотрудник портала, обвинивший главного редактора в домогательствах к его жене, уволился по собственному желанию.

Главный редактор газеты ВЗГЛЯД Константин Кондрашин предложил работу сотруднику, жену которого оскорбил Колпаков.