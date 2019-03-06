«Протестные снеговики» с портретами Навального и Казаченко появились в Петербурге

В Петербурге прошла необычная акция, связанная со скандалом вокруг сторонника блогера Алексея Навального, активиста «Весны» Владимира Казаченко, подозреваемого в развращении несовершеннолетней.

Неизвестные слепили снеговиков и прикрепили к ним портреты Навального и Казаченко, рядом установили транспарант с надписью «Педовики за «Весну».

Соответствующие фотографии были размещены в соцсетях, в том числе в Twitter.

Педовики за "Весну": в Санкт-Петербурге решили "поддержать" активиста Навального Владимира Казаченко, в отношении которого следственные органы ведут проверку по факту совращения несовершеннолетних pic.twitter.com/x3BwuFOPXz — Актуальная Политика (@Current_policy) 6 марта 2019 г.

Ранее в Петербурге прошел пикет общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников» возле штаба блогера Алексея Навального.

Напомним, в Санкт-Петербург всколыхнула история о растлении несовершеннолетней. Подозреваемый в преступлении Владимир Казаченко организовал наркотическую оргию с 14-летней школьницей, что было заснято на телефон девушки.

Они занимались сексом на фоне агитационных плакатов Алексея Навального.

18 февраля по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан друг Казаченко Вадим Тишкин вместе с 14-летней участницей оргии. Именно в ее телефоне были обнаружены видеозаписи.

В международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом призвали придать этому преступлению широкую огласку, а защитников и поддерживающих педофилов политических деятелей «самих проверить на причастность к этому и возможным другим преступлениями против детей».

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбудил 19 февраля уголовное дело о совращении несовершеннолетней. Казаченко был арестован на два месяца в рамках расследования дела по ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

В самом движении отказались сдавать своего активиста и объявили о сборе денег Казаченко.

Общественники полагают, что «Весна», не отказываясь от поддержки Казаченко, тем самым показывает, что считает педофилию нормой.

«Оппозиция, членом которой является Казаченко, не просто не изгнала его из своих рядов, но и публично поддержала», – подчеркивается в заявлении общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников».

В конце февраля в Петербурге появилась соцреклама с подозреваемым в оргиях сторонником Навального.