У штаба Навального в Петербурге начался пикет против педофилов

В Санкт-Петербурге начался пикет общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников». Он проходит возле штаба блогера Алексея Навального. Поводом стал арест 18-летнего активиста Навального и движения «Весна» Владимира Казаченко, которого подозревают в участии в оргии с 14-летней школьницей. В самом движении объявили о сборе средств для Казаченко.

В субботу в Санкт-Петербурге возле штаба блогера Алексея Навального на Вознесенском проспекте проходит пикет общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников». Поводом стала информация о том, что один из активистов штаба устроил оргию с несовершеннолетней девушкой.

Ночью на здании штаба появились надписи и наклейки с фразой «штаб педофилов», о чем сообщили в Twitter сторонники блогера. Как говорится в сообщении, стены разрисовали «шесть гопников в одинаковых куртках и масках». «Пока они разрисовывали стены и двери штаба, мимо проезжали гаишники и спугнули эту банду вандалов. Наша полиция нас бережет!» – говорится в сообщении.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Санкт-Петербург всколыхнула история о растлении несовершеннолетней девочки 18-летним активистом Навального и движения «Весна» Владимиром Казаченко.

Подозреваемый в преступлении организовал наркотическую оргию с 14-летней школьницей, факт преступления был заснят на телефон девушки. Они занимались сексом на фоне агитационных плакатов Алексея Навального.

18 февраля по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан друг Казаченко Вадим Тишкин вместе с 14-летней участницей оргии. Именно в ее телефоне были обнаружены записи оргии, благодаря чему удалось разоблачить Казаченко.

В международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом призвали придать этому преступлению широкую огласку, а защитников и поддерживающих педофилов политических деятелей «самих проверить на причастность к этому и возможным другим преступлениями против детей».

«Учителя, общественники, международная Ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, выйдут к офису Навального, чтобы потребовать выяснить – единичный ли это случай, или подобная практика норма для активистов несистемной оппозиции и сторонников Навального», – сообщили организаторы.

Напомним, Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил 19 февраля уголовное дело о совращении несовершеннолетней в отношении жителей Северной столицы Вадима Тишкина и Владимира Казаченко. Казаченко был арестован на два месяца по решению Калининского райсуда в рамках расследования дела по ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

В самом движении отказались сдавать своего активиста и объявили о сборе денег Казаченко. Об этом ФАН рассказала пресс-секретарь «Весны» Анжелика Петровская.

«Мы не исключаем Владимира Казаченко, а напротив – поддерживаем его», – сказала Петровская, уточнив, что деньги нужны на адвоката, а также еду.

По ее словам, личная жизнь участников движения не должна сказываться на репутации «Весны».

Общественники уверены, что «Весна», не отказываясь от поддержки Казаченко, считает педофилию нормой. «Оппозиция, членом которой является Казаченко, не просто не изгнала его из своих рядов, но и публично поддержала педофила. То есть Навальный и движение «Весна» своей поддержкой педофила признают, что подобная ситуация является в их среде нормой», – говорится в заявлении общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников».