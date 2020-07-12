В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности формирования смерчей над морем, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В понедельник на курорте резко изменится погода до конца вторника, передает РИА «Новости».

«Экстренное предупреждение. На территории Сочи ожидаются местами сильные дождь, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду», –говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что на реках возможен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Прогнозируется опасность и на море.

«На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении.

Напомним, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, смерчи, как правило, не выходят на сушу, так как это явление маломасштабное.

Ранее жителей Сочи и Туапсе предупредили о риске образования смерчей.

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