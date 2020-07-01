Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в Сахалинской и Магаданской областях

В самых восточных регионах России – на Сахалине, Курилах и в Магаданской области закрылись более 550 избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию, сообщили в региональных избиркомах.

«Работа площадок завершена. День отработан хорошо, нарушений нет», – сказали ТАСС в избиркоме Магаданской области.

По состоянию на 18.00 (10.00 мск), в Магаданской области проголосовали 51,97% от общего числа возможных участников. Количество человек пока не называется.

Высокая явка к этому же часу отмечена в Сахалинской области – 65,09%, или 245 тыс. 362 человека. Наиболее активно голосуют на южных Курилах – в Курильском и Южно-Курильском городских округах, на Сахалине – в Ногликском, Корсаковском районах.

Часом раньше завершилось голосование на Камчатке и Чукотке – в 20.00 по их часовому поясу (11.00 мск).

В других регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) работа избирательных участков продолжается. К 15.00 по местному времени в Забайкальском крае явка составила 54,07%. Как отметили в пресс-службе правительства региона, явка обогнала показатели 1993 года, когда за принятие Конституции России пришли голосовать 51,8% избирателей. В Приморье на 15.00 явка составила 49,65%, в Якутии – 47,38%, в Хабаровском крае – 38,44%, в ЕАО – 67,42%, в Бурятии – 60,79%, в Амурской области – 53,08%.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что первые результаты голосования по конституции на Дальнем Востоке ожидаются в 13.00 мск.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней составила 55,22%. При этом итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

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