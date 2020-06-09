Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек, сообщил пресс-секретарь Таганского суда.

«Ефремову предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря суда.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Ефремова ранее доставили в суд. До этого полиция официально его задержала, подписка о невыезде отменена.

В понедельник актер в пьяном виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы, врезался в автофургон. Актер оказался пьян, возбуждено уголовное дело.

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