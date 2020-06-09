Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» встретились с Ассоциацией выпускников

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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
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              Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» встретились с Ассоциацией выпускников

              9 июня 2020, 18:18

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              Во вторник в онлайн-формате прошла встреча членов Ассоциации выпускников и экспертов всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники мероприятия рассказали о реализации проектов и участии в акции #МЫВМЕСТЕ.

              Приветствуя участников, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов отметил, что «за свою семнадцатилетнюю историю Конкурс стал заметной общественной площадкой, сообществом экспертов, педагогов-новаторов, мотивированной молодежи, детей и их родителей, ориентированных  на личное участие в развитии российских сел, городов, регионов  и страны в целом». «Через участие в подобных мероприятиях у молодых людей формируется патриотизм и активная жизненная позиция», - приводятся его слова в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

              Обращаясь к молодым участникам встречи, Магомедсалам Магомедов подчеркнул также значимость принятия новых поправок в Конституцию Российской Федерации, отметив, что «предлагаемые в законопроекте поправки направлены на защиту суверенитета, социальных прав граждан и традиционных ценностей многонационального народа России, на создание условий для поступательного развития нашего государства на длительную историческую перспективу».

              «От воли граждан, от вашего решения, во многом зависит дальнейшее будущее нашей Родины, будущее, которое предстоит строить вам – молодым профессионалам», – заметил Магомедов.

              С момента вхождения в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» в конкурсе приняло участие более 113 тыс. человек, а в 2016 году была основана Ассоциация выпускников конкурса. На сегодняшний день ее активом стали более 5 тыс. выпускников из разных регионов России: молодые ученые и специалисты, общественные деятели и бизнесмены, лидеры местных сообществ.

              «С каждым годов в конкурсе становится все больше участников и финалистов, и вас, экспертов и партнеров конкурса – неравнодушных людей, меняющих жизнь вокруг себя к лучшему. Это не может не радовать, ведь с конкретными людьми на конкурс приходят конкретные социально важные инициативы. Важные для села, города, региона, людей, которые в них живут, и для страны в целом. Особенно приятно и важно, что ваше неравнодушие проявляется не только, когда речь идет о ваших инициативах и проектах. Уже не один месяц мы все живем в непростых условиях, которые диктует эпидемиологическая ситуация. И вы не остаетесь в стороне. 267 выпускников и участников конкурса «Моя страна – моя Россия» стали волонтерами в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ – это только те ребята, о которых мы знаем, но уверен, их гораздо больше. Они помогают пожилым людям и нуждающимся», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Во время встречи выпускница конкурса «Моя страна – моя Россия», а ныне ректор Мордовского педагогического института Мария Антонова пригласила всех в сентябре 2020 года в Саранск на очный этап номинации «Мой родной язык» и предложила привезти с собой горсть муки из родного края, чтобы всем вместе испечь Каравай дружбы регионов и национальностей по особому рецепту.

              «В нынешнем сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» сообщество экспертов стало больше на 1 154 человека: каждый – настоящий профессионал своего дела, прошедший строгий отбор и специальное обучение. Мы рады видеть среди них как добрых друзей конкурса, идущих с ним рука об руку многие годы, так и новых экспертов, готовых внести свою лепту в развитие проекта. За  плечами – заочная экспертная оценка инициатив 63 011 участников конкурса. Но куда важнее желание экспертов продолжать работу за рамками оценки проектов. Сегодня они продолжают общение с выпускниками конкурса, делятся своим опытом в рамках вебинаров и, уверена, получают не меньшую отдачу от участников», – отметила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая экспертный совет конкурса «Моя страна – моя Россия».

              «Номинации конкурса, затрагивающие, в том числе вопросы образования, науки, культуры, воспитания здравоохранения, экологии соответствуют целям и задачам национальных проектов. Отдельно выделю номинацию «Моя страна – Моя Победа». Это особенно важно в Год 75-летия Великой Победы, когда мы передаем эстафету памяти молодым гражданам нашей страны, пресекаем любые попытки искажения правды о наших героях, сломивших нацизм», – подчеркнула сенатор.

              О своем участии в акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, о посильном вкладе в борьбу с пандемией рассказали выпускники конкурса – врач из Московской области Павел Бережанский, куратор гражданской инициативы по сбору крови из Казани Руслан Шекуров, руководитель творческого проекта «Эксклюзив» из Санкт-Петербурга Виктор Крылов, координатор волонтерского корпуса конкурса «Моя страна – моя Россия» Юлия Кузнецова из Москвы и другие.

              Обратную связь на предложения выпускников конкурса дали ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов, Президент Российской академии образования Юрий Зинченко, председатель Комиссии Московской городской Думы Александр Козлов, и заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов.

              «За 17 лет «Моя страна – моя Россия» вышел за рамки традиционного понимания слова «конкурс». Сохраняя здоровый дух конкуренции между участниками, мы стараемся акцентировать внимание на ценностях дружбы, сотворчества, преемственности поколений и поддержки членов нашего сообщества. Мы видим, как выпускники продолжают свой путь вместе с конкурсом уже в роли экспертов, как создают новые совместные проекты и с удовольствием поддерживают важные федеральные инициативы. И сегодня, в это трудное время, многие выпускники, эксперты и члены команды присоединились к всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь тем, кому сложнее других. Мы были вынуждены перевести часть наших традиционных мероприятий в онлайн-формат. Эта практика состоялась. С марта по май текущего года наши федеральные и региональные эксперты провели 106 онлайн-лекций и мастер-классов для педагогов, школьников, студентов и молодых специалистов с общим охватом слушателей более 70 000 человек», – отметила руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова.

              «Из года в год «Моя страна – моя Россия» открывает стране новые яркие имена молодых ученых и педагогов. В нынешнем сезоне Российская академия образования поддержала проведение пяти номинаций конкурса, в которых приняли участие 29 803 человека. За этой цифрой – инициативы граждан нашей страны, направленные на важнейшие смыслы общества, – патриотизм, традиционные семейные ценности и образование. С нетерпением ждем возможности знакомства с авторами проектов и уверены в нашей дальнейшей плодотворной работе», – рассказал президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

              Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».


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