Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» встретились с Ассоциацией выпускников

Во вторник в онлайн-формате прошла встреча членов Ассоциации выпускников и экспертов всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники мероприятия рассказали о реализации проектов и участии в акции #МЫВМЕСТЕ.

Приветствуя участников, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов отметил, что «за свою семнадцатилетнюю историю Конкурс стал заметной общественной площадкой, сообществом экспертов, педагогов-новаторов, мотивированной молодежи, детей и их родителей, ориентированных на личное участие в развитии российских сел, городов, регионов и страны в целом». «Через участие в подобных мероприятиях у молодых людей формируется патриотизм и активная жизненная позиция», - приводятся его слова в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Обращаясь к молодым участникам встречи, Магомедсалам Магомедов подчеркнул также значимость принятия новых поправок в Конституцию Российской Федерации, отметив, что «предлагаемые в законопроекте поправки направлены на защиту суверенитета, социальных прав граждан и традиционных ценностей многонационального народа России, на создание условий для поступательного развития нашего государства на длительную историческую перспективу».

«От воли граждан, от вашего решения, во многом зависит дальнейшее будущее нашей Родины, будущее, которое предстоит строить вам – молодым профессионалам», – заметил Магомедов.

С момента вхождения в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» в конкурсе приняло участие более 113 тыс. человек, а в 2016 году была основана Ассоциация выпускников конкурса. На сегодняшний день ее активом стали более 5 тыс. выпускников из разных регионов России: молодые ученые и специалисты, общественные деятели и бизнесмены, лидеры местных сообществ.

«С каждым годов в конкурсе становится все больше участников и финалистов, и вас, экспертов и партнеров конкурса – неравнодушных людей, меняющих жизнь вокруг себя к лучшему. Это не может не радовать, ведь с конкретными людьми на конкурс приходят конкретные социально важные инициативы. Важные для села, города, региона, людей, которые в них живут, и для страны в целом. Особенно приятно и важно, что ваше неравнодушие проявляется не только, когда речь идет о ваших инициативах и проектах. Уже не один месяц мы все живем в непростых условиях, которые диктует эпидемиологическая ситуация. И вы не остаетесь в стороне. 267 выпускников и участников конкурса «Моя страна – моя Россия» стали волонтерами в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ – это только те ребята, о которых мы знаем, но уверен, их гораздо больше. Они помогают пожилым людям и нуждающимся», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Во время встречи выпускница конкурса «Моя страна – моя Россия», а ныне ректор Мордовского педагогического института Мария Антонова пригласила всех в сентябре 2020 года в Саранск на очный этап номинации «Мой родной язык» и предложила привезти с собой горсть муки из родного края, чтобы всем вместе испечь Каравай дружбы регионов и национальностей по особому рецепту.

«В нынешнем сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» сообщество экспертов стало больше на 1 154 человека: каждый – настоящий профессионал своего дела, прошедший строгий отбор и специальное обучение. Мы рады видеть среди них как добрых друзей конкурса, идущих с ним рука об руку многие годы, так и новых экспертов, готовых внести свою лепту в развитие проекта. За плечами – заочная экспертная оценка инициатив 63 011 участников конкурса. Но куда важнее желание экспертов продолжать работу за рамками оценки проектов. Сегодня они продолжают общение с выпускниками конкурса, делятся своим опытом в рамках вебинаров и, уверена, получают не меньшую отдачу от участников», – отметила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая экспертный совет конкурса «Моя страна – моя Россия».

«Номинации конкурса, затрагивающие, в том числе вопросы образования, науки, культуры, воспитания здравоохранения, экологии соответствуют целям и задачам национальных проектов. Отдельно выделю номинацию «Моя страна – Моя Победа». Это особенно важно в Год 75-летия Великой Победы, когда мы передаем эстафету памяти молодым гражданам нашей страны, пресекаем любые попытки искажения правды о наших героях, сломивших нацизм», – подчеркнула сенатор.

О своем участии в акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, о посильном вкладе в борьбу с пандемией рассказали выпускники конкурса – врач из Московской области Павел Бережанский, куратор гражданской инициативы по сбору крови из Казани Руслан Шекуров, руководитель творческого проекта «Эксклюзив» из Санкт-Петербурга Виктор Крылов, координатор волонтерского корпуса конкурса «Моя страна – моя Россия» Юлия Кузнецова из Москвы и другие.

Обратную связь на предложения выпускников конкурса дали ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов, Президент Российской академии образования Юрий Зинченко, председатель Комиссии Московской городской Думы Александр Козлов, и заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов.

«За 17 лет «Моя страна – моя Россия» вышел за рамки традиционного понимания слова «конкурс». Сохраняя здоровый дух конкуренции между участниками, мы стараемся акцентировать внимание на ценностях дружбы, сотворчества, преемственности поколений и поддержки членов нашего сообщества. Мы видим, как выпускники продолжают свой путь вместе с конкурсом уже в роли экспертов, как создают новые совместные проекты и с удовольствием поддерживают важные федеральные инициативы. И сегодня, в это трудное время, многие выпускники, эксперты и члены команды присоединились к всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь тем, кому сложнее других. Мы были вынуждены перевести часть наших традиционных мероприятий в онлайн-формат. Эта практика состоялась. С марта по май текущего года наши федеральные и региональные эксперты провели 106 онлайн-лекций и мастер-классов для педагогов, школьников, студентов и молодых специалистов с общим охватом слушателей более 70 000 человек», – отметила руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова.

«Из года в год «Моя страна – моя Россия» открывает стране новые яркие имена молодых ученых и педагогов. В нынешнем сезоне Российская академия образования поддержала проведение пяти номинаций конкурса, в которых приняли участие 29 803 человека. За этой цифрой – инициативы граждан нашей страны, направленные на важнейшие смыслы общества, – патриотизм, традиционные семейные ценности и образование. С нетерпением ждем возможности знакомства с авторами проектов и уверены в нашей дальнейшей плодотворной работе», – рассказал президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».