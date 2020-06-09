Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Актер театра «Современник» Иван Стебунов опроверг слухи о том, что вместе с женой находился в машине Михаила Ефремова в момент ДТП на Смоленской площади.

По его словам, он и его супруга приехали на место аварии позднее, передает «Ридус».

«Мы с женой не сидели в машине с Ефремовым в тот вечер, когда произошла трагедия. Мы были дома, когда нам позвонила знакомая актриса и рассказала об аварии. Мы живем недалеко от места происшествия и быстро добрались туда», – рассказал Стебунов.

Он добавил, что через несколько минут на место ДТП подъехал актер Сергей Гармаш.

Также актер отметил, что после инцидента получает множество беспочвенных обвинений в том, что якобы был соучастником Ефремова.

Между тем источник в правоохранительных органах также подтвердил ТАСС, что Ефремов в момент ДТП находился в автомобиле один.

«Михаил Ефремов в момент ДТП, в котором погиб мужчина, находился в автомобиле один, пассажиров в салоне не было», – сказал источник.

В понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян, против него возбуждено уголовное дело. Также появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.

Позже актера отпустили под подписку о невыезде. А после смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.