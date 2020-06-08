Найденный в Пермском крае мальчик прошел 40 км по тайге

Потерявшийся в тайге в Пермском крае 10-летний мальчик за трое суток прошел около 40 км, прежде чем добрался до людей, сообщила руководитель поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова.

«Ребенок прошел около 40 км по тайге, если судить по его следам, по которым мы двигались. Он был сильно искусан насекомыми и обезвожен. Настоящее чудо, что он выжил. Мальчик вышел к трассе, где его подобрал водитель проезжавшего транспорта. Он довез его до деревни Верхний Будым. Ребенок рассказал, что слышал звук вертолета, разыскивающего его. Сейчас несовершеннолетнего не трогают, с ним работают психологи», – передает РИА «Новости» слова Макаровой.

Она также предположила, что ребенок смог выжить в тайге благодаря стойкому характеру и базовым знаниям правил нахождения в лесу, которым научил его папа.

Ребенка искали в труднопроходимой тайге, где встречаются медведи и другие дикие животные, отметила Макарова.

«Полицейские, волонтеры и спасатели преодолевали бурелом, гнус, встречали следы диких зверей. Я сама видела медведицу с медвежонком. Много раз проваливались в болота, но все находились в хорошей физической форме, выбирались сами с помощью палок, веток, за которые можно ухватиться», – пояснила она.

Она рассказала, как люди радовались, когда узнали, что мальчик найден живой. Волонтеры стреляли из ракетницы, ликовали.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело после пропажи мальчика, уехавшего в среду вечером на велосипеде в лес. Семья ребенка приехала в поселок на лето из города Краснокамска. Отец мальчика работает вахтовым методом на лесозаготовке.