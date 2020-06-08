В Оренбурге поделились опытом борьбы с распространением COVID-19

«У нас достаточно давно при соблюдении жестких условий безопасности открыты почти все предприятия», – сказала газете ВЗГЛЯД замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова, говоря о процессе выхода региона из режима ограничений, связанных с коронавирусом.

«Оренбургская область – единственный регион, где с первых дней появления информации о распространении коронавируса в России было принято решение активно обследовать всех въезжающих из других регионов и из-за рубежа. На автомобильных дорогах, на вокзалах и в аэропорту приезжающие обследуются, тестируются и анкетируются, после чего отправляются на двухнедельный карантин», – рассказала замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова.

По ее словам, губернатор региона Денис Паслер ищет баланс между занятостью населения, поддержанием работоспособности бизнеса и обеспечением безопасности людей. Поэтому в области «достаточно давно при соблюдении жестких условий безопасности открыты большинство предприятий».

«Сначала все закрыли, включая кинотеатры, развлекательные центры. Через неделю после взвешенной оценки ситуации открыли предприятия и заводы, затем парикмахерские, непродовольственные магазины с отдельным входом. Затем, в середине мая, вновь заработали торговые центры, где под общей крышей находятся различные торговые точки. Сегодня на региональном штабе обсуждали открытие ресторанов с верандами, но решили, что обстановка недостаточно стабильна для начала их работы», – поделилась собеседница.

В общественных местах действует масочный режим. Не работает пока только сфера общепита, развлечений, то есть кинотеатры и развлекательные комплексы, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и лагеря, добавила Аверкова.

«У нас в регионе достаточно высокая выявляемость заболевания благодаря активно проводимому тестированию, в том числе бессимптомных носителей. Ежедневно в регионе делают около 4 тысяч тестов. За весь период с начала появления коронавируса в Оренбургской области от него умерло восемь человек. При этом число подтвержденных случаев – более двух тысячи», – отметила замминистра.

«Мы активно используем такой инструмент как карантинные меры. На конкретный населенный пункт, где есть несколько несвязанных между собой очагов, мы накладываем ограничения по въезду и выезду. Кроме того, каждый день утром и вечером у нас проводятся совещания в режиме видеоконференцсвязи с участием вице-губернатора и представителей больниц всех муниципальных образований. Кроме того, минздрав выявляет цепочки заражений и старается найти нулевого пациента, чтобы локализовать очаг инфекции», – пояснила собеседница.

Аверкова добавила, что с 25 марта министр здравоохранения, вице-губернатор по социальной политике Татьяна Савинова начала проводить ежедневные эфиры в Instagram, где рассказывает о ситуации с заболеваемостью и отвечает на вопросы жителей.

«Также, изучив рекомендации ВОЗ и не дожидаясь указаний Минздрава РФ, мы стали всем попадающим в больницы с подозрением на коронавирус проводить компьютерную томографию. Благодаря этому мы выявили около 50 случаев онкологии и примерно столько же случаев туберкулеза на ранней стадии», – заключила замминистра.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что ситуация с коронавирусом в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий.

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