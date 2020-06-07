Прибывшие на помощь в борьбе с коронавирусом московские врачи покидают Дагестан

Врачи Минздава, прибывшие из Москвы в Дагестан на помощь в борьбе с коронавирусом, покидают республику, однако еще одна группа остается в регионе на неделю.

За 15 дней они осмотрели более 400 пациентов с коронавирусом в Дагестане, консультируя больных, которые находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Врачи успели побывать во многих районах и городах республики и теперь, оказав всю необходимую помощь, возвращаются к себе домой, говорится в сюжете ННТ.

«РГВК Дагестан» отмечает, что специалисты Минздрава посетили порядка 20 больниц по всей республике.

В конце мая сообщалось, что бригада врачей из Москвы и партия медицинских препаратов прибыла спецбортом в Дагестан для помощи в лечении пациентов с коронавирусом.