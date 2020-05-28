Бригада московских врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Бригада врачей из Москвы и партия медицинских препаратов прибыла спецбортом в Дагестан для помощи в лечении пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В Махачкалинском международном аэропорту встретили спецборт из Москвы с бригадой высокопрофессиональных врачей и первой партией медицинских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19», – говорится в сообщении регионального правительства в Instagram.

Там уточнили, что этим бортом в Дагестан прилетела бригада во главе с врачом-хирургом с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса.

В бригаду входят пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже имеют опыт работы с пациентами с коронавирусом.

Ранее медики из Москвы прибыли в Забайкалье, а также в Ингушетию.

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился направить столичных специалистов в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. В первую очередь, по его словам, в помощи нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также Забайкальский край.

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