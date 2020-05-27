Путин поручил направить медиков из Москвы на помощь регионам в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с мэром столицы Сергеем Собяниным распорядился направить московских врачей в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом.

«Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, а такие у нас еще есть, где положение дел, пока, во всяком случае, остается сложным и требуется дополнительная помощь, что называется, прямо на месте. Поэтому, с учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения, я бы попросил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы, направить в тех их них, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

Бригады медиков по распоряжению президента будут отправлены в Дагестан, Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимирскую, Псковскую области. Кроме того, Путин попросил Москву поделиться с регионами резервами лекарств и медоборудования.

Собянин пообещал доложить об исполнении этого поручения. «Я хорошо понимаю необходимость оказания такой помощи и то, что это нужно делать незамедлительно, потому что через неделю, через две такая помощь и не нужна никому уже будет, я думаю, все и так справятся. Но важно сейчас, когда регионы находятся в трудной ситуации, с оказанием содействия», – отметил градоначальник.

Собянин уточнил, что столица уже работает с регионами, а ведущие московские клиники ведут онлайн-консультации и поддержку тех или иных врачебных решений в субъектах.



«Теперь, конечно, возможен следующий этап непосредственной помощи на местах. Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в четыре региона, первые, которые вы назвали, в Псковскую и Владимирскую (области) направим врачей в ближайшее время. Кроме врачей направим туда средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты – то есть, все необходимое для того, чтобы комплексно оказать поддержку работе медицинских систем в этих регионах», – добавил мэр.

При этом в Москве, по словам главы государства, самый тяжелый сценарий развития ситуации с коронавирусом удалось предотвратить.

Москва, отметил Путин, сформировала серьезные запасы медтехники, оборудования и лекарств, «чего, кстати, не сделали <...> в других крупных мегаполисах мира».



«Вы сделали это в том числе на случай самого тяжелого развития ситуации. К счастью, уже очевидно, что такие сценарии удалось предотвратить», – отметил он.

Президент отметил, что работа московских властей во время эпидемии была ответственной, целенаправленной и взвешенной.

«Это и моя оценка, и оценка специалистов, в том числе специалистов международных организаций: в целом работа и ваша, и всей вашей команды, конечно, мы все видели, здесь сбои неизбежны мелкие, но в целом – была очень ответственная, она была целенаправленной, взвешенной, и каждый шаг продумывался. Что очень важно, вы действовали на опережение», – заметил Путин.

«Огромную роль в борьбе с эпидемией играют медицинские работники, в данном случае медработники Москвы, которые действуют профессионально и, говорил об этом тоже уже не один раз, самоотверженно», – подчеркнул он.

«Ситуация в Москве, как и в целом по стране, действительно, стабилизируется. По сравнению с пиковыми значениями начала мая число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое, при том, что объемы тестированных постоянно растут», – сказал Путин, передает ТАСС.

Кроме того, российский лидер заявил о важности возвращения в режим плановой работы коек, ранее перепрофилированных для лечения больных COVID-19.



«Ежедневно из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступает новых больных, а резерв свободных мест составляет порядка 10 тысяч коек... При этом считаю крайне важным, что часть ранее перепрофилированных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией начнёт возвращаться в режим плановой работы для оказания необходимой помощи людям с другими тоже серьезными и опасными заболеваниями», – добавил президент.

Ранее Собянин на совещании с президентом предложил открыть всю непродовольственную торговлю.

Путин в свою очередь поручил мэру Москвы доложить о взаимодействии федеральных и московских властей по проведению парада Победы, который должен состояться 24 июня.