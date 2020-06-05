ВШЭ объявила конкурс «Русский язык как язык науки»

Высшая школа экономики объявила о старте конкурса «Русский язык как язык науки», в рамках которого будут определяться лучшие научные работы, а также научно-популярные проекты, созданные на русском языке.

«Русский язык – один из крупнейших языков мира, в качестве родного на нём говорят в 19 государствах. Кроме Российской Федерации, русский язык является официальным языком некоторых стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. По ряду научных направлений на постсоветском пространстве русский язык является полноправным языком научной и академической коммуникации», – говорится в сообщении на сайте ВШЭ.

Конкурс будет проходить ежегодно, он призван «поддержать русский язык в качестве полноправного языка, на котором «говорит наука», а также стимулировать ученых к популяризации результатов научной работы среди глобальной русскоязычной аудитории».

Отмечается, что конкурс проводится по двум номинациям: лучшая научная публикация на русском языке (по гуманитарным, социальным и естественным наукам) и лучший научно-популярный проект на русском языке (книги, лекции, видео-каналы, подкасты, онлайн-проекты и др.).

«Публикации, рассматриваемые в первой номинации, могут быть выпущены любыми научными журналами и издательствами вне зависимости от их вхождения в любые списки или наукометрические базы», – уточняется в сообщении.

Рассматривать заявки будут две комиссии, куда войдут ведущие ученые ВШЭ и других университетов, а также – во второй номинации – известные русскоязычные научные журналисты, популяризаторы науки и научные коммуникаторы. По каждой дисциплине в рамках обеих номинаций выбирают трех победителей, которые получат денежные призы.

«Сегодня наука не имеет границ. В XXI веке единым языком академии выступает английский язык. В конце XIX века для серьезных занятий наукой нужно было знать немецкий. Но, как и столетие назад, сегодня национальные языки продолжают играть огромную роль в ряде научных направлений и тематик. Поддерживая публикации на русском языке, мы не просто сохраняем эти направления, мы способствуем их развитию, привлечению к ним интереса, выходящего далеко за национальные границы. А значит, вносим свой вклад в формирование глобальной исследовательской повестки», – отметила проректор НИУ ВШЭ Мария Юдкевич.

Конкурс стартует 15 января 2021 года. В следующем году на конкурсе будут оцениваться только работы, аффилированные с ВШЭ, но уже через год конкурс приобретет общероссийский статус.