У экс-президента Киргизии Атамбаева обнаружили пневмонию

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) в больницу с диагнозом «внебольничная двусторонняя пневмония», сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Атамбаев 29 июня обратился с жалобой на плохое самочувствие, у него были взяты анализы на коронавирус, однако тест оказался отрицательным, передает РИА «Новости».

«В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония». В этой связи консилиумом врачей принято решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение», – заявил представитель пресс-службы.

В Госкомитете уточнили, что СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме. Проверку на COVID-19 прошли все сотрудники СИЗО ГКНБ, среди которых симптомы коронавирусной инфекции не выявлены.

Между тем, коронавирус выявили у одного из заместителей главы киргизского правительства Киргизии Эркина Асрандиева, передает ТАСС со ссылкой на республиканский оперативный штаб.

Отмечается, что он чувствует себя хорошо, проходит лечение и «продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме».

В связи с выявлением у вице-премьера коронавируса несколько контактировавших с ним членов кабмина республики отправлены на карантин: «Руководитель аппарата правительства Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов находятся на самоизоляции как контактные лица».

Напомним, 23 июня в Киргизии суд вынес приговор Алмазбеку Атамбаеву, ему назначили наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы. Обвинение просило для экс-президента 15 лет тюрьмы.

Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками.

В декабре того же года его обвинили в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).