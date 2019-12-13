Бывшего главу Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве бойца спецназа

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

По версии следствия, убийство произошло во время попытки силового задержания бывшего главы государства в его доме в селе Кой-Таш 7 августа.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова. По данным следствия, сотрудник (ГКНБ) был застрелен из снайперской винтовки Драгунова (СВД), однако ранее МВД заявляло, что он был застрелен из автомата АК-47. Очевидно, что следственные органы противоречат самим себе», – приводит «Интерфакс» слова адвоката Атамбаева Замира Жоошева.

По словам адвоката, сотрудники «Альфы» в Кой-Таше выполняли ««преступный приказ руководства ГКНБ». Чтобы доставить подозреваемого для допроса, «не надо проводить спецоперацию с участием спецназа, чьи функции заключаются совершенно в другом», подчеркнул Жоошев. «Сейчас все хотят повесить на Атамбаева», – добавил он.

Накануне госкомиссия по расследованию массовых беспорядков в Бишкеке пришла к выводу, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готовил насильственный захват власти во время спецоперации по его задержанию, передает РИА «Новости».

«Атамбаев, дискредитируя государственную власть, создавая ложное представление о наличии протестного потенциала в обществе и пытаясь заручиться международной поддержкой, преднамеренно готовил насильственный захват власти в стране», – зачитал заключение комиссии депутат Тынчтык Шайназаров на заседании парламента в четверг.

Согласно выводам комиссии, Атамбаев заранее готовился организовать вооруженный отпор сотрудникам правоохранительных органов в ходе принудительного привода, организовывая различные провокации, в том числе с возможными человеческими жертвами со стороны его сторонников, которые должны были мобилизовать граждан на выступления против власти. «В последующем планировался насильственный захват власти, сопряженный с массовыми беспорядками, мародерством», – посчитали члены комиссии.

Атамбаев был задержан 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками. В настоящее время Атамбаев арестован.