Для экс-главы Киргизии Атамбаева запросили 15 лет лишения свободы

Обвинение попросило суд приговорить бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 15 годам тюрьмы, сообщили в канцелярии суда Первомайского района Бишкека.

«Прокуроры предложили суду в рамках данного уголовного дела лишить Атамбаева свободы сроком на 15 лет», – сообщили в канцелярии суда ТАСС.

Напомним, в декабре Атамбаева обвинили в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Атамбаев был задержан 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками. В настоящее время Атамбаев арестован.