Пострадавшую от разлива топлива реку под Норильском очистили от 80 тонн нефтепродуктов

Сотрудники морской спасательной службы убрали с поверхности реки Амбарная под Норильском 80 тонн нефтепродуктов, попавших в водоем после утечки топлива на ТЭЦ-3, сообщил первый вице-президент – операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко.

«На сегодняшний день перемещено порядка 800 кубометров с грунта с той территории, которая была подтоплена [дизтопливом]. <...> С воды мы сегодня собрали – 80 тонн», – сказал Дяченко.

В пресс-службе «Норникеля» сообщили ТАСС, что с места пролива было откачено 262 тонны дизельного топлива.

На месте ЧП работает 250 человек и 72 единицы техники. «Компания привлечет все необходимые ресурсы для того, чтобы в сжатые сроки ликвидировать последствия инцидента с разливом дизельного топлива», – отметили в пресс-службе.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.

Президент России Владимир Путин согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Он также поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий ЧП.

Глава государства резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива. Он возмутился, почему органы власти узнали о происшествии только через два дня.

Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по факту ЧП. Экологи назвали возможной причиной инцидента таяние вечной мерзлоты.