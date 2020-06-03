После разлива топлива в Норильске возбуждены три уголовных дела

Генпрокуратура возбудила три уголовных дела после разлива в Норильске более 20 тыс. тонн топлива, которое попало водоемы.

«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Он также поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий ЧП.

Глава государства резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива. Он возмутился, почему органы власти узнали о происшествии только через два дня.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.

Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России. Также на место ЧП вылетело руководство Росприроднадзора, чтобы оценить экологический ущерб.

Экологи назвали возможной причиной ЧП таяние вечной мерзлоты.