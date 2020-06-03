Политолог: Россия выиграла несколько раундов информационной войны

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3 июня, среда  |  Последнее обновление — 19:41  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Изгнание китайских ученых дорого обойдется Америке

Ученые из Китая заполонили американские лабораторииФото: REUTERS/Jason Reed
США открыли еще один фронт борьбы с Китаем – на этот раз на собственной территории. Всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем. Как ни парадоксально, подобные запреты навредят прежде всего США – и примеры тому в истории уже были. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

Владимир Добрынин, журналист
Мы в России, конечно, международное право уважаем. Но если вы нам хотите навязывать свои ценности, то даже не думайте. Наши законы будут первичны в случае разногласий с международными. Подробности...

Без советского ада была бы забитая суетой и пошлостью жизнь

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там были бы сложные новые люди, все эти так называемые крестьяне, которые платят налоги со старого заброшенного поля, а сами давно качают нефть, оформленную как храмовый вклад на помин души Еликониды Степановны. Подробности...
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Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...
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      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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              Политолог: Россия выиграла несколько раундов информационной войны

              3 июня 2020, 18:50

              Текст: Наталья Макарова

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              В недавней истории, когда Запад обвинил Россию в сильном занижении числа смертельных случаев от коронавируса, нам удалось доказать, что западная пресса допустила жонглирование цифрами. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин, подводя итоги онлайн-конференции, посвященной использованию фейк-ньюс в информационном «сдерживании» России.

              «Против нас ведется комплексная информационная война как продолжение нечестной экономической конкуренции. К сожалению, ресурсы, с помощью которых она ведется, внушительны: это и представители истеблишмента, и медиаструктуры, и соцсети, имеющие американское происхождение», – сказал директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин. 

              Такой вывод содержится в аналитическом докладе, представленном в среду на экспертной онлайн-конференции «Информационная борьба против России: конструируя образ врага». Конференция, на которой выступил и Мухин, была организована пресс-центром МИА «Россия сегодня».

              «Нас, как обычно, обвиняют в чужих грехах. Особенность инцидентов, имевших место за последние два-три года, и в которых пытались найти «русский след» – это абсолютно бездоказательный характер обвинений в адрес Москвы, – возмущается Мухин. – Так, в организации кибератак были задействованы либо фейковые группы хакеров, либо группы, которые привлекались иностранными спецслужбами и имеют непонятное происхождение. Технически вина России не доказана ни по одному из случаев».

              По оценке Мухина, Россия в последнее время выиграла несколько раундов информационной войны. «В первую очередь я имею в виду обвинения в преднамеренных атаках ВКС по гражданским объектам в Сирии, – отметил собеседник. – Даже по делу об отравлении Скрипалей стало понятно, что наши британские коллеги, мягко говоря, заигрались. Сейчас ни о каких Скрипалях уже речи не идет. Но, как в известном выражении, «ложечки нашли, а осадочек остался». В недавней истории, когда Запад обвинил Россию в сильном занижении числа смертельных случаев от коронавируса, произошло и вовсе жонглирование цифрами, констатировал политолог.

              Напомним, что низкий уровень смертности от коронавируса в России вызвал явное раздражение в западной прессе, заподозрившей, что данные занижены. Агентство Bloomberg даже опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, как происходит «жонглирование цифрами» в американских и британских СМИ.

              Нынешняя масштабная кампания против России требует экстренных ответных контрмер, подчеркнул Мухин. «Речь идет о непосредственной защите российских институтов, которые подвергаются деструктивному воздействию. Это и органы власти, и спецслужбы, и военные, и отдельные социально-профессиональные группы, которые страдают от такого воздействия, в первую очередь в репутационном плане», – убежден собеседник. 

              По словам Мухина, необходима мобилизация средств и интеллектуальных усилий для противодействия инсинуациям. «Будь эти обвинения справедливы, мы пошли бы по юридическому пути, подавали бы в суд. Но ложь и клевету к делу не пришьешь», – посетовал эксперт. В этой ситуации, по его мнению, придется искать другие методы реакции на такие выпады.

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