Политолог: Россия выиграла несколько раундов информационной войны

В недавней истории, когда Запад обвинил Россию в сильном занижении числа смертельных случаев от коронавируса, нам удалось доказать, что западная пресса допустила жонглирование цифрами. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин, подводя итоги онлайн-конференции, посвященной использованию фейк-ньюс в информационном «сдерживании» России.

«Против нас ведется комплексная информационная война как продолжение нечестной экономической конкуренции. К сожалению, ресурсы, с помощью которых она ведется, внушительны: это и представители истеблишмента, и медиаструктуры, и соцсети, имеющие американское происхождение», – сказал директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

Такой вывод содержится в аналитическом докладе, представленном в среду на экспертной онлайн-конференции «Информационная борьба против России: конструируя образ врага». Конференция, на которой выступил и Мухин, была организована пресс-центром МИА «Россия сегодня».

«Нас, как обычно, обвиняют в чужих грехах. Особенность инцидентов, имевших место за последние два-три года, и в которых пытались найти «русский след» – это абсолютно бездоказательный характер обвинений в адрес Москвы, – возмущается Мухин. – Так, в организации кибератак были задействованы либо фейковые группы хакеров, либо группы, которые привлекались иностранными спецслужбами и имеют непонятное происхождение. Технически вина России не доказана ни по одному из случаев».

По оценке Мухина, Россия в последнее время выиграла несколько раундов информационной войны. «В первую очередь я имею в виду обвинения в преднамеренных атаках ВКС по гражданским объектам в Сирии, – отметил собеседник. – Даже по делу об отравлении Скрипалей стало понятно, что наши британские коллеги, мягко говоря, заигрались. Сейчас ни о каких Скрипалях уже речи не идет. Но, как в известном выражении, «ложечки нашли, а осадочек остался». В недавней истории, когда Запад обвинил Россию в сильном занижении числа смертельных случаев от коронавируса, произошло и вовсе жонглирование цифрами, констатировал политолог.

Напомним, что низкий уровень смертности от коронавируса в России вызвал явное раздражение в западной прессе, заподозрившей, что данные занижены. Агентство Bloomberg даже опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, как происходит «жонглирование цифрами» в американских и британских СМИ.

Нынешняя масштабная кампания против России требует экстренных ответных контрмер, подчеркнул Мухин. «Речь идет о непосредственной защите российских институтов, которые подвергаются деструктивному воздействию. Это и органы власти, и спецслужбы, и военные, и отдельные социально-профессиональные группы, которые страдают от такого воздействия, в первую очередь в репутационном плане», – убежден собеседник.

По словам Мухина, необходима мобилизация средств и интеллектуальных усилий для противодействия инсинуациям. «Будь эти обвинения справедливы, мы пошли бы по юридическому пути, подавали бы в суд. Но ложь и клевету к делу не пришьешь», – посетовал эксперт. В этой ситуации, по его мнению, придется искать другие методы реакции на такие выпады.

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