Блогеров заинтересовал американский полицейский с тату «Россия»

Внимание блогеров привлекли фотографии с протестных акций в Хьюстоне, на одной из которых отчетливо видно татуировку на руке полицейского с надписью «Россия» на русском языке.

«Фото дня сегодня, конечно, – это татуированный полицейский из Хьюстона с надписью «Россия» на левой руке», – пишет Telegram-канал «Мышь в овощном».

Автор паблика отмечает, что «наши» в Полицейском департаменте Хьюстона не являются какой-то запредельной экзотикой». В частности, по его данным, с 2009 года там служит «некий Алекс (Леша? Саша?) Виноградов», который осенью прошлого года занимал должность детектива. «Правда, на первом фото, скорее всего, не он: Алекса родители вместе с братом-близнецом вывезли в Хьюстон из Москвы когда тем было по 10 лет, так что у него вряд ли были особенные резоны украшать себя такими татуировками», – отметил он.

Также внимательные интернет-пользователи рассмотрели, что на татуировке видна часть другой надписи, оканчивающейся на «-овск».

«Рука Москвы! И это только левая. Они еще правую не видели! А на левой груди – профиль Сталина…» – приводит «Царьград» комментарии из соцсетей.

«Подписчики пишут, что, судя по когтистым лапам, там под рукавом может прятаться черная пантера (не путать с американскими неграми-леваками 60-70-х). А это может указывать на службу в морской пехоте. Значит «-овск» может оказаться названием корабля. По мне, так лапы вполне могут быть и медвежьими», – написал военный корреспондент Александр Коц.

«Саня! Не пали масть! Установят же, шакалы, и звание, и должность! Они ушлые. Будут раздувать «туристов в Солсбери – 2», понимаешь!» – ответил ему военкор Юрий Котенок.

«Учитывая татуировку на руке полицейского, с названием то ли русского корабля то ли города, а также когтистые лапы, стоит присмотреться к событиям в США. @sashakots пишет, что когтистые лапы то ли пантеры, то ли медведя, могут указывать на службу в морской пехоте. Нашей, разумеется. Так вот вопрос: вооруженные люди без опознавательных знаков, которых американцы определяют, как ЧВК Academi, точно именно оттуда? Точно не из других ЧВК?) Надо бы татуировки у них посмотреть)» – добавил журналист ВГТРК Андрей Медведев.

По его словам, «русский след» в протестах в США «американцы, если серьезно, будут искать всеми силами». «Мы еще точно увидим отсылки к Скрипалям, выборам в США и так далее», – выразил уверенность он.

Напомним, бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, заявив, что «основывается на собственном опыте» и признав, что не владеет данными разведки, обвинила Россию в якобы «причастности к беспорядкам» в США.

В Кремле заявления о «причастности» России к беспорядкам в США назвали неправильной и ошибочной инсинуацией, не отражающей официальную точку зрения Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

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