В Европе резко вырос спрос на велосипеды

Продажи велосипедов в европейских странах резко выросли из-за страха заразиться короновирусом в общественном транспорте. Страны ЕС стимулируют покупку двухколесного транспорта субсидиями и льготными условиями.

Как сообщает агентство dpa, в Германии говорят о «минибуме» по количеству купленных велосипедов, а в Италии речь идет о «революции». Президент общенациональной федерации любителей велосипеда Fiab Алессандро Турси заявил, что «такой смены настроений еще не видел», передает Deutsche Welle.

Правительство Италии готово поддержать новое увлечение итальянцев суммой в 120 млн евро. Жителям городов с населением свыше 50 тыс. человек обещана при покупке велосипеда компенсация 60% его стоимости, максимум 500 евро.

При этом отмечается, что пока программа еще не заработала в полную меру. Итальянцам придется сначала оплачивать полную сумму, а затем предоставлять властям чек и ждать возврата положенных денег.

Тем временем во Франции предоставление скидок уже заработало. Здесь французам частично компенсируют починку имеющегося велосипеда. Мастерские снижают клиенту счет на 50 евро, которые им затем возвращает правительство.

Кроме того, с 1 июня Париж запустил антикризисную программу по поддержке автопрома, в рамках которой можно получить субсидии на покупку электрического автомобиля и велосипеда.

Вместе с тем велосипедный бум затронул и Германию. Опросы показывают, что многие немцы целенаправленно сокращают пользование общественным транспортом, боясь заразиться или испытывая дискомфорт из-за необходимости надевать маску.

«Мы наблюдаем сейчас в магазинах велосипедов значительный наплыв покупателей. Не хочу называть велосипед выигравшим от нынешнего кризиса, но могу констатировать, что он переживает сейчас совершенно особый момент», – сказал Давид Айзенбергер, отвечающий за маркетинг и связи с общественностью в промышленном союзе ZIV.

В ФРГ возросший спрос стимулируют значительным улучшением условий для передвижения в городах. В Кельне расширили велосипедные дорожки, в том числе на центральных улицах города. В Гамбурге принято решение соорудить парковки для 40 тыс. велосипедов. Также на многих важнейших магистралях появилась временная разметка.

Отмечаестя, что в настоящее время в Германии порядка 280 тыс. человек занимаются производством, продажей и ремонтом велосипедов. На их покупку жители страны потратили в 2019 году 4,2 млрд евро – на 34% больше, чем годом раньше.

Ранее сервис для размещения объявлений «Авито» отметил рост спроса россиян на велосипеды в апреле и мае – еще более высокий, чем обычно с наступлением теплого времени года.