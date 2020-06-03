Синоптики рассказали о погоде в Москве

В Москве ожидаются облачность, дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 16–18 градусов, по области – 15–20 градусов тепла.

Ветер восточный, 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.