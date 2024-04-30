Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Грузинская оппозиция испугалась превращения страны в «задний двор» России
Грузия не превратится в «задний двор» России, заявила во вторник депутат от радикально оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На сессии парламента она сказала, что «стали очевидными планы властей превратить Грузию в «задний двор России» принятием закона «О прозрачности иностранного влияния», который сейчас обсуждается во втором чтении.
«Мы суверенная страна, независимая, гордая», – сказала представитель оппозиции, которая называет данный закон «русским».
Депутат заявила, что власти Грузии «служат России, а не народу Грузии».
Оппозиция вновь решила провести митинг у здания парламента, желая сорвать принятие закона, который подразумевает прозрачность иностранного финансирования НПО и СМИ.
В свою очередь, исполсек правящей «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что принятие этого закона и закона о запрете ЛГБТ-пропаганды – «заказ народа Грузии, который будет выполнен».