Грузинская оппозиция испугалась превращения страны в «задний двор» России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

На сессии парламента она сказала, что «стали очевидными планы властей превратить Грузию в «задний двор России» принятием закона «О прозрачности иностранного влияния», который сейчас обсуждается во втором чтении.

«Мы суверенная страна, независимая, гордая», – сказала представитель оппозиции, которая называет данный закон «русским».

Депутат заявила, что власти Грузии «служат России, а не народу Грузии».

Оппозиция вновь решила провести митинг у здания парламента, желая сорвать принятие закона, который подразумевает прозрачность иностранного финансирования НПО и СМИ.

В свою очередь, исполсек правящей «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что принятие этого закона и закона о запрете ЛГБТ-пропаганды – «заказ народа Грузии, который будет выполнен».