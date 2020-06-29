Инструктаж куратора «Голоса» по фальсификации нарушений на участках попал на видео

В Сети опубликовано видео, на котором предположительно куратор «Голоса» проводит инструктаж по фальсификациям нарушений на избирательных участках. На запись обратил внимание политолог Армен Гаспарян.

«Прекрасное из присланного в соцсетях. Кураторы «Голоса» проводят инструктаж по фальсификациям нарушений на избирательных участках. Остается только догадываться, сколько подобных «бригад» работает по всей стране», – написал он в Twitter.

Он призвал репостить видео, чтобы оно дошло до правоохранительных органов.

На записи куратор рассказывает собравшимся вокруг него людям, как надо вести себя на избирательных участках, чтобы сфальсифицировать нарушения.

Прекрасное из присланного в соцсетях. Кураторы "Голоса" проводят инструктаж по фальсификациям нарушений на избирательных участках. Остается только догадываться, сколько подобных "бригад" работает по всей стране.

Ретвит, чтобы точно дошло до правоохранительных органов pic.twitter.com/5TV55dl9bx — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) June 29, 2020

Накануне движение «Голос» заявило о якобы зафиксированном вбросе бюллетеней на участке № 2573 в Раменском (Подмосковье), однако анализ ситуации показал, что обвинения оказались голословными.

Ранее в Общественной палате заявили, что неоднократно обращались в организацию «Голос», чтобы люди из организации приехали за направлением, необходимым для наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем.