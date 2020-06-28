Движение «Голос» уличили в фейке о якобы вбросе бюллетеней

Движение «Голос» в субботу заявило о якобы зафиксированном вбросе бюллетеней на участке №2573 в Раменском (Подмосковье), однако анализ ситуации показывает, что обвинения оказались голословными.

27 июня «Голос» сообщило, что на участке в Раменском иностранным журналистом международного отдела редакции газеты Le Monde Бенуа Виткиным якобы был зафиксирован вброс бюллетеней, однако на самом деле журналист в своем Twitter рассказал, что на участке №2573 член партии «Яблоко» Андрей Горохов, получивший журналистскую аккредитацию, обнаружил в урне для голосования пачку бюллетеней из 10 штук. Никакого вброса он не фиксировал, физически находился в другом месте, сообщается Telegram-канал «АнтиФейк».

В канале на «Яндекс.Дзен» «АнтиФейк» отмечает, что внимание журналиста к Раменскому может быть связано с тем, что «он там работал», о чем указал в посте. В соцсетях членов Раменского отделения партии «Яблоко» содержится информация, что корреспонденты французской газеты «LeMonde» посетили другой УИК (№2576) на территории Раменского.

Горохов также заявил, что там якобы нет наблюдателей.

Представитель корпуса наблюдателей заявил, что была максимально широко изучена позиция всех участников процесса.

«Но ни члены комиссии, ни наблюдатели, находящиеся на участке, которые постоянно осуществляют мониторинг и контролируют процесс голосования, ни правоохранители – никто не подтвердил факт возможного вброса бюллетеней», – сказал член исполкома корпуса «За чистые выборы», эксперт НОМ Алексей Песков.

Таким образом, «Голос» в очередной раз выдает за факт нарушения непроверенную и не подтвержденную информацию.

В Telegram-канале «АнтиПропаганда» также говорится, что руководство ассоциации «Голос» списывает свои научные диссертации.

Так, выяснилось, что в 2004 году член Совета ассоциации «Голос» Андрей Бузин защитил кандидатскую диссертацию на кафедре конституционного и муниципального права МГУ по теме «Проблемы правового статуса избирательных комиссий в Российской Федерации». Однако проверка на плагиат показывает, что диссертация Бузина была списана. Процент оригинальности его работы, при допустимой норме в 75%, составил всего 34,35%.

Аналогичная ситуация наблюдается и у другого сотрудника «Голоса», председателя реготделения в Алтайском крае Анны Бочило. Свою работу она защитила в 2013 году, причем этому не помешал крайне низкий процент оригинальности, который составил всего 34,79%.

На этой неделе «Голос» уже уличили в создании фейков на «Карте нарушений на выборах»: так, в первый день голосования 25 июня на «Карте нарушений на выборах» «Голоса» в Магадане появилась информация якобы от сотрудника ООО «АгроМагЛесПром», заявившего о принуждении к голосованию, он показал соответствующий приказ, который оказался фейковым.

Блогер Илиас Меркури также уличил «Голос» в дискредитации российских выборов, в том числе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, на деньги западных спонсоров.

Доктор педагогических наук, член совета ассоциации «Гражданский контроль» Михаил Полянский заявил газете ВЗГЛЯД, что потенциал движения «Голос» утерян, поэтому история организации в ближайшее время бесславно закончится.