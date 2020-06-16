Блогер разоблачил движение «Голос»

Блогер Илиас Меркури уличил движение «Голос» в дискредитации российских выборов, в том числе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, на деньги западных спонсоров.

«13 июня исполнилось бы 20 лет ассоциации «Голос», если бы в 2016 году ее не ликвидировали. Однако дело «Голоса» живет, его продолжает движение с тем же названием», – заявил Меркури на своем YouTube-канале, отметив, что целью «Голоса» «была вроде как борьба за укрепление и развитие институтов гражданского общества у нас, в России».

«Предполагалось, что организация будет политически нейтральной, но что-то пошло не так. Уже через несколько лет после создания «Голос» стал получать деньги от Национального демократического института (NDI) и Агентства США по международному развитию (USAID)», – заявил блогер.

Так, один из лидеров ассоциации, Григорий Мельконьянц, рассказывал, что к 2012 году больше половины бюджета приходилось на средства USAID. При этом сам Мельконьянц «входил в комитет по выборам Координационного совета оппозиции, так что говорить о беспристрастности «Голоса» не приходится», отмечает Меркури.

В 2013 году «Голос» должен был зарегистрироваться в качестве иностранного агента, но отказался это сделать и превратился в движение без юридического лица. Чтобы иметь возможность и дальше получать деньги из-за рубежа сотрудники «Голоса» основали другую НКО – «Лигу избирателей». Меркури отмечает, что «Голос» не стесняет себя в тратах: его руководство прилично зарабатывает, при этом зарплату получают только управленцы, а работу выполняют волонтеры».

Кроме того, «Голос» создал «Карту нарушений» для «свободных и честных выборов в России», однако на деле, если обращений оказывается немного, «Голос» дублирует на карте сообщения от разных годов или из разных городов». К примеру, в сентябре 2018 года «Голос» сообщал о нарушениях во время второго тура выборов губернатора Владимирской области, однако те же жалобы публиковались и позже – в марте.

«В итоге фейковых сообщений тогда оказалось более трети. Во время повторных выборов губернатора в Приморье половина нарушений, размещенных «Голосом», оказались выдуманными, а на президентских выборах псевдонарушения составили 70% от опубликованных жалоб», – говорит Меркури.

«На протяжении всей своей истории «Голос» на деньги западных спонсоров дискредитировал российские выборы. Сейчас движение пытается выставить в дурном свете всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Судя по всему, «Голос» собирается снова фальсифицировать нарушения в надежде на очередной американский грант», – заключает блогер.

Ранее доктор педагогических наук, член совета ассоциации «Гражданский контроль» Михаил Полянский заявил газете ВЗГЛЯД, что потенциал, который был у движения «Голос», утерян, поэтому история организации в ближайшее время бесславно закончится.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.