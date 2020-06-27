Легкоатлеты из России обратились к международному сообществу

Российские легкоатлеты написали открытое письмо международному сообществу из-за возможного недопуска спортсменов на Олимпийские игры.

Письмо в своем Instagram разместила Елена Исинбаева.

«Это открытое письмо от чистых и честных легкоатлетов нашей страны международному сообществу. Очень надеемся, что оно будет подхвачено мировой общественностью и СМИ. Нельзя допустить повторение сценария 2016 года, когда мы были лишены участия в Олимпийских играх в Рио за ошибки, совершенные определенной группой безответственных лиц. Нельзя допустить вновь коллективную ответственность за так называемое «Дело Лысенко», – сопроводила Исинбаева текст письма своим пояснением.

Ранее World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов из-за допинговых нарушений. ВФЛА грозило полное исключение из всемирной ассоциации.

Позже Минспорт пригласил World Athletics войти в состав группы по восстановлению ВФЛА. После чего была сформирована комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, куда вошли представители Минспорта России, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства «РУСАДА», комиссии спортсменов ВФЛА.