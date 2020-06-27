США осудили «вагнеровцев» за «постыдные действия» в Ливии

Вашингтон осуждает «иностранное вмешательство» в нефтяную отрасль Ливии, заявило американское посольство в Ливии.

Посольство прокомментировало заявление Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии о «захвате» нефтяного месторождения Эш-Шарара. Сообщалось, что в «захвате» участвовали вооруженные группировки и формирования Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Посольство заявило, что «разделяет глубокую обеспокоенность» в связи с «постыдными действиями (группы) Вагнера», а также «других иностранных наемников», передает ТАСС.

США выразили сожаление в связи с тем, что «ливийские силы так и не смогли найти решение, которое бы помогло снять бессмысленную нефтегазовую блокаду».

7 июня NOC объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении Эш-Шарара. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда возникли слухи об участии «вагнеровцев» в ливийской войне.

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