Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении Шарара, которая была остановлена более четырех месяцев назад.

Производство сырья возобновится на уровне 30 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС со ссылкой на ливийский телеканал «Либия аль-Ахрар».

Ожидается, что добыча на месторождении вернется к полной мощности в течение 90 дней.

В январе Национальная нефтяная компания Ливии объявила чрезвычайное положение из-за остановки экспорта нефти из пяти портов. Компания заявила, что глава Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар якобы дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

NOC объявила ситуацию форс-мажором и заявила о невозможности выполнения своих контрактных обязательств.