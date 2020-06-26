ЕС не стал открывать границы с Россией с 1 июля

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал список из 18 стран, с которыми будут открыты границы с 1 июля. Россия и США в перечень не вошли.

«Послы ЕС достигли в пятницу политической договоренности по проекту списка из 18 стран для открытия границ [с 1 июля]. Россия и США в него не вошли в соответствии с эпидемиологическими критериями», – сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

Ранее источник в Брюсселе уже заявлял, что ЕС пока не готов открыть границы с Россией.

Некоторые страны Европы уже сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда россияне смогут отдыхать за границей.

Отметим, что впервые за несколько месяцев в Европе на прошлой неделе было зафиксировано увеличение числа новых случаев коронавируса, это произошло уже после снятия многих ограничений.

Газета ВЗГЛЯД писала, что увеличение числа больных с коронавирусной инфекцией в США и Европе объясняется ранним ослаблением противоэпидемических мер и несоблюдением основных правил профилактики.

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