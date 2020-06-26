Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Пользователь соцсетей отыскал сотрудника полиции США, на руке которого заметили татуировку с надписью «Россия» и словом, заканчивающимся на «–овск». Сотрудник полиции обеспечивал безопасность в ходе одной из акций протеста в Хьюстоне (штат Техас).

Выяснилось, что полицейского зовут Майкл Аскью, он женат на девушке из Хабаровска Анастасии. Название именно этого города вытатуировано у него на руке, ранее надпись не было полностью видно из-за одежды. Ниже на руке у полицейского видна тату «Россия».

Пользователь «Вконтакте» опубликовал ссылки на личные страницы полицейского и членов его семьи в соцсетях. Свою страницу в Facebook Аскью не ведет с 2018 года, согласно подсчетам, в это время он окончил полицейскую академию.

Кроме того, обнаруживший страницу полицейского пользователь сделал вывод, что Аскью владеет русским языком минимум с 2011 года. Тогда он писал своей девушке: «Ya Tebya lublyu navsegda Malishka». А на свадьбе уроженки Хабаровска и полицейского в 2011 году был торт с надписью на русском языке «Настя и Миша форевз тугез» (вместе навсегда – прим. ВЗГЛЯД).

Напомним, начале июня внимание блогеров привлекли фотографии с протестных акций в Хьюстоне, на одной из которых отчетливо видно татуировку на руке полицейского с надписью «Россия» на русском языке.

Некоторые предполагали, что окончание «–овск» может быть названием корабля, на котором мог служить американец.