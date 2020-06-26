Саакашвили: Россия выигрывает у Украины войну на фронте реформ

Россия находится впереди Украины в том, что касается вопроса дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Об этом он заявил во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным, запись опубликована в YouTube.

«Меня это очень расстраивает – по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины... И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть», – сказал Саакашвили.

По словам политика, в России «слушают» бизнес гораздо активнее, чем на Украине.

«Они выигрывают у нас войну на фронте реформ – ребята, это было главным коньком Украины, (это) как?» – сказал он.

Ранее Саакашвили заявил, что Украину ожидает самая масштабная экономическая катастрофа, в которой многим семьям грозит голод.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД