Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что у прямых выплат в качестве меры поддержки населения были противники.

«Были, конечно», – сказал он, отвечая на вопрос в анонсе специального выпуска программы «Москва. Кремль. Путин» на «России-1», передает ТАСС.

Путин назвал нынешний кризис одним из самых масштабных и «довольно тяжелым».

Полное интервью президента Путина об итогах борьбы с пандемией покажут на «России 1» 28 июня.

«В эфире телеканала «Россия – 1» – беспрецедентное по откровенности интервью президента России Владимира Путина. Справилась бы со сложностями страна, начнись эпидемия раньше? Зрители смогут увидеть эксклюзивные кадры и сенсационные детали о том, как власти принимали ключевые решения», – рассказали на телеканале.

Интервью будет показано в специальном выпуске программы «Москва. Кремль. Путин» 28 июня.

Напомним, президент Владимир Путин в последнем обращении к россиянам предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Первые такие выплаты производились с 1 июня.