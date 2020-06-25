Путин поручил включить в план восстановления экономики поддержку легпрома

Президент Владимир Путин поручил правительству включить в общенациональный план по восстановлению экономики меры для развития легкой промышленности страны.

«Включить в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, меры по развитию легкой промышленности в целях повышения ее конкурентоспособности», – говорится в опубликованных на сайте Кремля поручениях главы государства.

Срок выполнения поручения – до 30 июня 2020 года.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос включения разных подотраслей легкой промышленности в перечень наиболее пострадавших в условиях коронавирусной инфекции предприятий. Доклад по этому вопросу президент ждет до 1 июля 2020 года.

Напомним, 19 июня Путину был направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.