В Раде рассказали о планах по уничтожению Украины

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал о плане по уничтожению Украины через превращение ее в «актив и колонию».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

Он добавил, что данный план будет реализовываться через агрессивные акции националистических и праворадикальных организаций. Депутат отметил, что процесс по уничтожению страны уже запущен.

«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие, как «Национальный корпус», средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей», – сказал Кива.

По его словам, это часть плана по «окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию».

В минувший вторник была совершена попытка нападения на депутата Рады от партии «Слуга народа» Сергея Ливтиненко. По мнению Кивы, это сделали именно радикалы, которые готовы заниматься запугиванием и физическим насилием не только в отношении простых граждан и бизнеса, но и в отношении представителей законодательной власти.

Ранее Кива заявил, что украинцев ждут уничтожение и погибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить.

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