Танки Т-34 возглавили парады в Новосибирске и Улан-Удэ

В Новосибирске парад военной техники возглавил собранный из оригинальных деталей силами техников Центрального военного округа (ЦВО) легендарный танк Т-34. Колонна техники прошла по главной городской площади вслед за 24 парадными расчетами, а завершили парад пролетевшие над площадью боевые самолеты и вертолеты.

Сам парад прошел без зрителей. В целом в нем приняли участие более 2,2 тыс. человек. Колонна техники насчитывала свыше 70 единиц вооружения и военной техники, передает ТАСС.

Среди образцов военной техники были представлены бронированные автомобили марки «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, комплексы ЗРК С-400 «Триумф». Впервые в этом году были представлены новейшие комплексы БПЛА «Элерон», модернизированные ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также модернизированный танк Т-72Б3М.

«Во время таких парадов показывается единство и мощь нашего государства. Сегодня в строю стояли достойные люди, те, кто защищали и защищают нашу родину. Но, самое главное сегодня, это ветераны, которые завоевали эту победу», – сказал после парада полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Танк Т-34, много лет простоявший на постаменте как памятник и возвращенный в строй специалистами ремонтно-восстановительного батальона, также принял участие в военном параде в Улан-Удэ. Шествие транслировалось в Бурятии по всем местным телеканалам.

«Парад в Улан-Удэ возглавил Т-34, выпущенный в Нижнем Тагиле в 1944 году, участвовавший в Белорусской наступательной операции «Багратион», в боях в Восточной Пруссии. В 1945 году танк подорвался на противотанковой мине, о чем свидетельствует трещина в его корпусе. В 1946 году машина была модернизирована, до 1973 года на ней обучали экипажи. До 2019 года танк простоял как памятник в городе Чойбалсан в Монголии и в танковом соединении в Бурятии», – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Также впервые в параде в Улан-Удэ приняли участие многоцелевые бронеавтомобили «Тигр», пусковые ракетные установки «Искандер-М», «Торнадо-Г» и «Ураган», боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс» – всего около 50 единиц техники. В небе над столицей Бурятии пролетели истребители-бомбардировщики Су-30.

Участие в параде приняли более 1,2 тыс. военнослужащих округа, среди приглашенных гостей были медики, волонтеры, специалисты республиканского управления Роспотребнадзора – те, кто в последние месяцы участвует в борьбе с пандемией коронавируса. «Нам здесь очень не хватает ветеранов. Мы преклоняемся перед вами, бережем вас. Поэтому попросили вас сегодня остаться дома, посмотреть парад Победы по телевизору», – сказал в поздравлении глава Бурятии Алексей Цыденов.

В целом парады 24 июня проходят в семи городах на территории округа, колонны военнослужащих маршируют по улицам Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Белогорска, Читы и Улан-Удэ, также восточный регион России принимает 47 торжественных шествий.

Президент России Владимир Путин объявил день проведения парада Победы выходным. Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».