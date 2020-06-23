В России заявили о невозможности арендовать место для ЧФ в Крыму у самой себя

После воссоединения Крыма с Россией соглашение о базировании Черноморского флота не существует, Россия не может сама у себя арендовать место для флота, заявил информированный источник.

«Это – еще одна попытка развернуть международную дискуссию вокруг российского Крыма. Соглашение, о котором он говорит, заключалось во времена, когда Крым был украинским. После того, как Крым воссоединился с Россией, этого соглашения больше нет. Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота. Это смешно», – передает РИА «Новости» его слова.

По его словам, у Москвы нет долгов перед Киевом.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец также назвал смешным требование МИД Украины.

«Смешное заявление украинских властей. Если они считают, что мы должны сотни миллионов, то по этой же логике они нам должны сотни миллиардов за десятилетие оккупации Крыма, за водный, энергетический и прочие геноциды полуострова, за бесконечные аресты по политическим мотивам крымчан, въезжающих в Украину», – сказал Чегринец.

Он указал, что властям Украины нужно признать историческую справедливость возвращения Крыма на родину.

«Им пора наконец-то адекватно оценивать наше общее настоящее и смотреть в будущее. А будущее Украины только вместе с Россией», – подчеркнул Чегринец.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал заявление Боднара абсурдом и тягой к наживе.

«Очередное заявление, пронизанное тягой украинской власти к наживе. Видимо, выпрашивать кредиты у западных партнеров уже стыдно, так как доверия нет, поэтому выдумывают различные абсурдные возможности и формы, чтобы на чем-то нажиться. Тридцать сребреников, которые им заплатили западные страны за предательство дружбы с Россией, видимо уже заканчиваются, вот они и изощряются», – сказал он.

По его словам, Крым в составе Украины «систематически уничтожался», что привело к упадку инфраструктуры на полуострове.

«Все было разрушено, как после нашествия. Поэтому сегодня именно российская сторона вправе предъявить Украине иск за сознательное уничтожение ее исторической территории», – подчеркнул депутат.

Шеремет также призвал Украину принять тот факт, что Крым – территория России, перестав претендовать на земли, которые исторически и фактически ей никогда не принадлежали.

Ранее в МИД Украины заявили, что Россия по-прежнему должна выплачивать по 100 млн долларов в год за нахождение в Крыму базы Черноморского флота, так как соглашение не было денонсировано должным образом.