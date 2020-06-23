Болтон: Трамп считал миссию США в Афганистане проваленной

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23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:01  |  vz.ru
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Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото - тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы - разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю - и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Старый «ястреб» отомстил Трампу

Джон Болтон крайне обижен на Дональда ТрампаФото: Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press
«Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу одного из ближайших в прошлом соратников Трампа – Джона Болтона. Бывший советник по нацбезопасности был изгнан из Белого дома за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США. Что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
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Элита теряет веру в свою исключительность

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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          • Со 150 тыс. рублей и более

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              Болтон: Трамп считал миссию США в Афганистане проваленной

              23 июня 2020, 08:24

              Текст: Алина Назарова

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              Президент США Дональд Трамп был уверен, что американские военные терпят поражение в Афганистане и странах Ближнего Востока и требовал вывести оттуда войска, пишет бывший советник американского лидера Джон Болтон в своих мемуарах.

              Так, в книге экс-советник описывает одно из совещаний, в котором принимали участие Трамп и члены его администрации, включая Джеймса Мэттиса, занимавшего пост министра обороны до 1 января 2019 года. Президент поинтересовался у министра, как он понимает победу в Афганистане. Тот ответил, что это отсутствие атак на военных США, и предложил формулировку «закончить войну», а не «вывести войска».

              «Я дал вам то, что вы просили. Неограниченные полномочия, никаких запретов. Вы проигрываете. Вам надирают зад. Вы провалились», – ответил на это Трамп, как пишет Болтон, передает РИА «Новости».

              Когда Мэттис спросил, можно ли отложить вывод войск, чтобы сохранить жизни военных и дипломатов, Трамп сказал: «Мы не можем этого себе позволить. Мы провалились. Если бы все пошло по-другому, я бы этого не сделал».

              При этом президент отметил, что речь идет также о Сирии, Ираке и Йемене, где уже несколько лет присутствуют американские военные в соответствии с объявленной задачей по борьбе с терроризмом.

              Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», пообещав снять санкции с членов этого движения. В начале марта США объявили о начале вывода войск из Афганистана. Однако уже в конце мая Трамп заявил, что конкретных сроков вывода войск из Афганистана нет, это произойдет «тогда, когда понадобится».

              Кроме того, Блотон пишет, что в разговоре с ним весной 2018 года Трамп сообщил, что его советники делятся на два лагеря: те, кто хочет, чтобы военные США остались в Сирии навсегда, и те, кто хочет, чтобы они остались «на время». «Я вообще не хочу оставаться. Я не люблю курдов. Они бежали от иракцев, они бежали от турок, единственная ситуация, когда они не убегают, это когда мы бомбим (самолетами) F-18 все вокруг них», – цитирует президента Болтон.

              Как вспоминает экс-советник, Трамп подтвердил в разговоре с ним, что хочет «выбраться из этих ужасных войн» на Ближнем Востоке. «Мы уничтожаем ИГ* ради стран, которые являются нашими врагами», – вспоминает Болтон слова президента США, добавляя от себя, что под «врагами» он понял Россию, Иран и официальные власти Сирии.

              Напомним, во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. «Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона. В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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