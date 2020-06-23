Болтон: Трамп считал миссию США в Афганистане проваленной

Президент США Дональд Трамп был уверен, что американские военные терпят поражение в Афганистане и странах Ближнего Востока и требовал вывести оттуда войска, пишет бывший советник американского лидера Джон Болтон в своих мемуарах.

Так, в книге экс-советник описывает одно из совещаний, в котором принимали участие Трамп и члены его администрации, включая Джеймса Мэттиса, занимавшего пост министра обороны до 1 января 2019 года. Президент поинтересовался у министра, как он понимает победу в Афганистане. Тот ответил, что это отсутствие атак на военных США, и предложил формулировку «закончить войну», а не «вывести войска».

«Я дал вам то, что вы просили. Неограниченные полномочия, никаких запретов. Вы проигрываете. Вам надирают зад. Вы провалились», – ответил на это Трамп, как пишет Болтон, передает РИА «Новости».

Когда Мэттис спросил, можно ли отложить вывод войск, чтобы сохранить жизни военных и дипломатов, Трамп сказал: «Мы не можем этого себе позволить. Мы провалились. Если бы все пошло по-другому, я бы этого не сделал».

При этом президент отметил, что речь идет также о Сирии, Ираке и Йемене, где уже несколько лет присутствуют американские военные в соответствии с объявленной задачей по борьбе с терроризмом.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», пообещав снять санкции с членов этого движения. В начале марта США объявили о начале вывода войск из Афганистана. Однако уже в конце мая Трамп заявил, что конкретных сроков вывода войск из Афганистана нет, это произойдет «тогда, когда понадобится».

Кроме того, Блотон пишет, что в разговоре с ним весной 2018 года Трамп сообщил, что его советники делятся на два лагеря: те, кто хочет, чтобы военные США остались в Сирии навсегда, и те, кто хочет, чтобы они остались «на время». «Я вообще не хочу оставаться. Я не люблю курдов. Они бежали от иракцев, они бежали от турок, единственная ситуация, когда они не убегают, это когда мы бомбим (самолетами) F-18 все вокруг них», – цитирует президента Болтон.

Как вспоминает экс-советник, Трамп подтвердил в разговоре с ним, что хочет «выбраться из этих ужасных войн» на Ближнем Востоке. «Мы уничтожаем ИГ* ради стран, которые являются нашими врагами», – вспоминает Болтон слова президента США, добавляя от себя, что под «врагами» он понял Россию, Иран и официальные власти Сирии.

Напомним, во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. «Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона. В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.