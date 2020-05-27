Трамп решил вывести войска США из Афганистана «тогда, когда понадобится»

Войска США выведут из Афганистана в разумные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

Он напомнил, что США «сокращают присутствие до восьми тысяч военнослужащих».

«Мы находимся в контакте с «Талибаном» (запрещен в России), с президентом Афганистана», – приводит ТАСС слова Трампа.

Как заявил президент США, американские войска в Афганистане «работают не как солдаты, а как полиция». Трамп считает, что «уже достаточно».

При этом он заявил, что нет конкретных сроков вывода войск, это произойдет «тогда, когда понадобится». По его словам, американские силы могут вернуться из Афганистана в любой момент.

В феврале США заключили мир с талибами, пообещали снять санкции с членов этого движения.

9 марта США объявили о начале вывода войск.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет после ухода натовских войск с Афганистаном.